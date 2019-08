Zletel s ceste, trčil v drevo in umrl

V sredo nekaj minut pred polnočjo je v bližini naselja Župelevec v Občini Brežice voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in se zaletel v drevo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Zaradi poškodb je na kraju nesreče umrl.

Poklicni gasilci iz Krškega so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter iz vozila s tehničnim posegom izvlekli preminulo osebo. Vozilo so postavili na cestišče in nudili pomoč policiji, reševalcem, pogrebni in vlečni službi, še piše Uprava za zaščito in reševanje.