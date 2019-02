Prišli zaradi družinskega nasilja in našli otroka v kletki

Iz Združenih držav Amerike poročajo o novem grozljivem primeru zlorabe otrok. Urad šerifa so zaradi družinskega nasilja poklicali na posestvo v kraju Rhome v južnem delu Teksasa. Ko so se možje postave pogovarjali s tam živečim parom – 24 let starima Andrewom Josephom Fabilo and Paige Harkings – pa je eden od njih po naključju naletel na njune štiri otroke, stare 5, 4, 3 in 1 leto.

Vsi so bili zanemarjeni in podhranjeni, najstarejša dva pa sta bila celo zaprta v pasjih kletkah, velikosti manj kot meter krat meter.

Moškega in žensko, on je oče enega, ona mama vseh otrok, so aretirali.

Šerif območja Wise County Lane Akin je dejal, da je to najhujši primer zlorabe otrok, ki mu je bil priča v 44 letih kariere. "To je nagnusno," je še dodal.

Otrokom so dali jesti in piti in jih nato odpeljali v bolnišnico. K staršem se ne bodo vrnili.