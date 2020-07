Zloraba položaja: sebi in očetu dal za 730.000 evrov nezavarovanih posojil

47-letni Pirančan je leta 2005 od prejšnjega lastnika prevzel lastništvo družinske gospodarske družbe, s sedežem v Kopru. Gospodarsko družbo je uspešno vodil do leta 2008, nato pa je pričel ravnati v nasprotju z interesi družbe in v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Tako je v obdobju od 2008 do 2013 v imenu in za račun te družbe dajal nezavarovana posojila samemu sebi in svojemu očetu, čeprav je vedel, da večine ne bosta nikoli vrnila – in jih tudi nista, saj nista imela tega namena. Prav tako je ovadeni v tem obdobju odtujil dve nepremičnini, ki sta bili v lasti gospodarske družbe, in ju neodplačno prenesel nase.

S temi dejanji je sebi in očetu pridobil premoženjsko korist v višini več kot 730.000 evrov. Navedena družba je od marca 2016 v stečaju.

Koprski kriminalisti so tako konec junija 2020 podali kazensko ovadbo zoper 47-letnika zaradi utemeljenega suma, da je izvršil kaznivo dejanje Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do osem let.