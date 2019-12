Zlorabil identiteto oškodovancev in v njihovem imenu najemal kredite

Konec novembra so policisti Policijske postaje Ljubljana Center odvzeli prostost 35-letnemu državljanu Srbije, ki je utemeljeno osumljen storitve skupno 37 kaznivih dejanj zlorabe osebnih podatkov, ponarejanja listin, overitev lažne vsebine in goljufij. Dejanja je izvrševal na način, da je zlorabil identiteto najmanj dveh oškodovancev in v njihovem imenu in v njihovo škodo izvrševal kazniva dejanja.