Črna kronika

Znanci že dva tedna niso videli 58-letnega Darka Arliča

Ljubljana, 20. 08. 2025 18.59 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
T.H.
Šišenski policisti prosijo za pomoč pri iskanju 58-letnega Ljubljančana Darka Arliča. Znanci so ga na območju prestolnice nazadnje videli pred več kot 14 dnevi.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da znanci pogrešajo Darka Arliča iz Ljubljane. 58-letnik je visok okoli 170 cm, srednje postave, blede polti, sivih las s plešo, ima neurejeno kratko brado ter več tetovaž. Nazadnje je bil oblečen v kavbojke, kratko majico z vojaškim vzorcem, črn brezrokavnik, obute je imel črne čevlje.

Pogrešani Darko Arlič
Pogrešani Darko Arlič FOTO: PU Ljubljana

Znanci so ga nazadnje videli 4. avgusta na območju Ljubljane, sporočajo s tamkajšnje policijske uprave, kjer javnost naprošajo za informacije, saj pogrešani z dosedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Ljubljana Šiška na 01/583-37-00, ali pa pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.

darko arlič pogrešan ljubljana šiška iskanje
