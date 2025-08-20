Znanci že dva tedna niso videli 58-letnega Darka Arliča

Policisti Policijske postaje Ljubljana Šiška so bili obveščeni, da znanci pogrešajo Darka Arliča iz Ljubljane. 58-letnik je visok okoli 170 cm, srednje postave, blede polti, sivih las s plešo, ima neurejeno kratko brado ter več tetovaž. Nazadnje je bil oblečen v kavbojke, kratko majico z vojaškim vzorcem, črn brezrokavnik, obute je imel črne čevlje.

Znanci so ga nazadnje videli 4. avgusta na območju Ljubljane, sporočajo s tamkajšnje policijske uprave, kjer javnost naprošajo za informacije, saj pogrešani z dosedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Ljubljana Šiška na 01/583-37-00, ali pa pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.