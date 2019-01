Kaj je ugotovila komisija? Bo za pobeg pripornikov kdo odgovarjal?

Ugotovitve in druga pojasnila bodo na današnji novinarski konferenci podali Jože Podržaj, predsednica interne komisije Janja Pahor Mohorič in direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper Dušan Valentinčič . Odstop slednjega medtem zahtevajo koprski pravosodni policisti, ki so pred dnevi v odprtem pismu opozorili na gluha ušesa vodstva glede nepravilnosti v zaporu in na hudo kadrovsko stisko.

"Splezal sem na zabojnike in nato cimru na hrbet in zid. S pomočjo vzmetnic, ki so ležale povsod, sem pokril bodečo žico in splezal čez," pravi Mitrović.

V odprtem pismu so se oglasili pravosodni policisti, zaposleni v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper. "Opozarjali smo na številne napake, a nas nihče ni poslušal," pravijo in želijo, da vlada direktorja Valentinčiča nemudoma odstavi.

Pred kamere naše televizije je po dogodku stopil pravosodni policist, ki je bil na dan pobega v službi. Opozarja, da je soba zapornikov ponoči tako rekoč nedotakljiva, takšna so navodila, je jasen sogovornik: "Razmere v zaporu so katastrofalne, posluha vodstva ni, svojega dela ne moremo opraviti, kot je treba."

Pravosodni policisti zahtevajo takojšnjo preiskavo in odstavitev direktorja Valentinčiča, saj je iz ZPKZ KP naredil luksuzen hotel in pravosodne policiste spremenil v služabnike zaprtih oseb.

V koprskem zaporu se zaprtim osebam nudi nadstandard, saj sami povedo, da so v hotelu, izpostavljajo policisti. Po njihovih navedbah imajo 100 televizijskih programov, direktor zavoda naj bi poleti kupil 72 hladilnikov in v vsako celici postavil enega.

Pripornika Dragan Milosavljević in Damjan Mitrović, ki sta bila v priporu od 26. avgusta oziroma 12. septembra lani, sta iz koprskega zapora pobegnila 29. decembra ponoči tako, da sta prežagala rešetke na oknu in se z vrvjo iz rjuh se spustila na notranje dvorišče zapora, nato pa se s pomočjo zabojnikov za smeti, vrvi in starih vzmetnic povzpela prek rezilne žice. Da ju ni več v zaporu, so ugotovili ob sobotnem jutranjem bujenju in deljenju zajtrka. Varnostnik ob vhodu je njun pobeg po vsej verjetnosti prespal, trdi Mitrović.

S svobode v Italiji, kjer se naj bi že prijavil policiji,je Mitrović, eden od pobeglih pripornikov, z nasmehom za našo televizijo povedal, da pa res ni težko pobegniti iz koprskega zapora."Verjetno obstaja vsaj sedem ali osem načinov, kako pobegniti iz tega zapora,"je dejal in poudaril, da so lahko jetniki v zapor prejeli, kar so želeli.

Bosanski mediji so tudi poročali, da bi naj ubežnika sodelovala pri umoru v Sarajevu, a je te informacije Interpol zanikal.