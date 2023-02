Umor v Murski Soboti: 26-letnika z nožem zabodel 48-letni sosed

Policija je bila o dogodku obveščena ob 18.30, kmalu zatem so zato na kraj prihiteli policisti in kriminalisti, ki so zavarovali območje in pričeli z iskanjem storilca. Malo pred 19. uro so ga tudi izsledili in ga zaradi poškodb v obliki ureznin in vbodov odpeljali v splošno bolnišnico Murska Sobota, od koder je bil prepeljan v UKC Maribor.

V sredo mu je bila nato po odhodu iz bolnišnice odvzeta prostost, v četrtek pa mu je bil odrejen pripor. 48-letnega osumljenca iz Bosne in Hercegovine, ki začasno prebiva v Sloveniji, obravnavajo zaradi kaznivega dejanja umora. Kot je še pojasnil Roudi, moškega Policija še ni obravnavala zaradi prekrškov ali kaznivih dejanj z znaki nasilja.

Neposrednih prič dogodka ni bilo, prav tako motiv za zdaj še ni znan.