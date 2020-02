Znane podrobnosti incidenta na kaninski sedežnici: deklico zadela v hrbet

V četrtek je približno 100 metrov od vstopa na kaninsko sedežnico Prevala z nje obvisela sedemletna deklica s Hrvaške. Na sedežnici, namenjeni štirim ljudem, so bili 47-letna mama, 13-letni sin in deklica, ki jo je sedežnica, ki ni pravilno pripeljala, zadela v spodnji del hrbta. Pri tem jo je obrnilo na desni bok, sedišče je imela v višini prsnega koša, držala pa se je za hrbtišče sedežnice. Varovala jim zaradi dogodka ni uspelo spustiti, s kričanjem pa so opozorili pristojne, da so ti približno 10 metrov nad varovalnimi mrežami ustavili sedežnico. Na srečo je mami in bratu deklico uspelo potegniti nazaj na sedež.

Na PU Nova Gorica so sporočili, da dogodek preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po navodilih pristojnega državnega tožilstva. Vprašanja v povezavi z incidentom smo poslali tudi na Inšpekcijo za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča, odgovore pa še čakamo.