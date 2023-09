Umor v Zgornjem Dupleku: policija aretirala 33-letnega državljana BiH

Mariborski policisti preiskujejo umor moškega na območju Zgornjega Dupleka. 33-letni državljan BiH naj bi sredi belega dne do smrti pretepel 64-letnega samostojnega podjetnika, v luži krvi sta ga našla delavca. Domnevni storilec je pobegnil v BiH, nato pa se je skušal dober teden kasneje čez Slovenijo odpeljati v eno od držav EU. Pot so mu prekrižali slovenski policisti in ga aretirali.

Mariborski preiskovalci so v petek aretirali 33-letnega državljana BiH, ki ga utemeljeno sumijo umora 64-letnega samostojnega podjetnika. 64-letnika sta doma našla delavca. "Ob vstopu v delavnico sta na tleh opazila kri in mrtvega oškodovanca. O tem sta takoj obvestila policijo," je povedal vodja SKP PU Maribor Stanko Vidovič. Na kraj je prihitela policija, po pregledu trupla pa je bilo jasno, da je moški umrl nasilne smrti. icon-expand Policija (splošna) FOTO: POP TV 33-letnik je medtem pobegnil v Bosno in Hercegovino. Ker BiH ni v EU, svojih državljanov Sloveniji ne izroča, prav zato pa je obstajala nevarnost, da bi domnevni morilec ostal nekaznovan. Pa vendar se je, kot je prvi poročal Večer, sam ujel v zanko. Očitno je mislil, da je sledi za seboj dovolj dobro skril, da ga mariborski kriminalisti ne sumijo storitve kaznivega dejanja. Dober teden po tem, ko je sredi belega dne domnevno do smrti pretepel podjetnika, se je namreč iz BiH vrnil v Slovenijo, ker je nameraval na delo odpotovati v drugo državo EU. Načrte so mu pokvarili slovenski policisti. Tujca so ovadili zaradi kaznivega dejanja umora, v soboto pa so ga privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika. Zagrožena zaporna kazen za tovrstno kaznivo dejanje je 15 let zaporne kazni. Policisti so razkrili še, da sta bila moška soseda, državljan BiH pa je v njegovi neposredni bližini bival neprijavljen. Skupaj naj bi v Sloveniji bival približno pet mesecev. Po besedah Vidoviča je motiv umora povezan s koristoljubjem, moška naj bi se namreč sprla zaradi domnevne odtujitve predmeta. Več podrobnosti niso želeli deliti.