48-letnico zabodel nekdanji zet, ki je iskal bivše dekle

Policisti PP Ruše in policisti PP vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor so na kraju dogodka, v stanovanjski hiši, našli 48-letno žensko, ki je bila večkrat zabodena. Policisti so z ogledom kraja dogodka in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je poskus umora izvršil bivši zet 48-letnice. Okrog 11. ure istega dne je 29-letnik iskal 21-letno bivšo partnerko, s katero sta do nedavnega živela v triinpolletni zunajzakonski skupnosti.

Zaradi predhodnih groženj mu je 48-letna ženska poskušala preprečiti vstop, kar ji ni uspelo. Kljub temu, da mu je pojasnila, da hčere ni doma, je moški nasilno vstopil v hišo in to preveril. Ob tem je grozil, da jo bo ubil. Ženska ga je želela pomiriti, osumljeni pa jo je fizično napadel. Žrtev je udarjal z rokami in brcal, med tem je s kuhinjskega pulta pograbil nož in jo večkrat zabodel v predel prsnega koša in vratu, nato je zapustil hišo in se odpeljal z osebnim avtomobilom.

V obsežni policijski akciji so osumljenega izsledili. Kot smo že poročali je v iskanju sodeloval tudi policijski helikopter. Po dveh urah so ga prijeli na območju PU Celje, natančneje na območju Pohorja, kjer so mu tudi odvzeli prostost.