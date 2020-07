Nesreča na Kornatih: vozniku gliserja grozi do osem let zaporne kazni

Znanih je nekaj več podrobnosti o tragični nesreči, v kateri je na Kornatih umrl 14-letni deček iz Nizozemske. Vozniku gliserja, 20-letnemu Zagrebčanu, bi lahko grozilo do osem let zaporne kazni. Ta ni imel dovoljenja za upravljanje s plovilom. Nesreča se je po ugotovitvah policije zgodila zaradi prehitre vožnje in obrata v levo, nato pa v desno, zaradi česar je nastal val. Ta je dečka, ki je bil na gumijastem obroču, z vso silo zalučal v gliser. Poškodbe zaradi udarca so bile zanj usodne.

Hrvaški mediji so se razpisali o tragični nesreči, ki se je zgodila na Kornatih. V njej je umrl 14-letni deček iz Nizozemske. Voznika gliserja neuradno, kot poroča 24sata, sumijo za hujše kaznivo dejanje ogrožanja javne varnosti, ki ima za posledico smrt. Če mu bodo dokazali krivdo, bi lahko bil obsojen na zaporno kazen od dveh do osem let. Kot poroča Index.hr, po ugotovitah policije voznik ni imel dovoljenj za upravljanje plovila. Na prizorišču nesreče sta bila tudi dečkov oče in brat. Vozila sta se na gliserju, ki ga je upravljal 20-letni Zagrebčan. Nesreča se je zgodila pri zalivu Svršata vela. Gliser je vlekel gumijast obroč, na katerem je bil nesrečni mladoletnik. V trenutku nesreče je obroč trčil v val, ki je nastal zaradi hitrosti vožnje gliserja. Voznik je z gliserjem naredil obrat v levo, nato pa v desno in val, ki je nastal pri tem, je obroč z mladoletnikom dvignil v zrak, nato pa je ta z vso silo udaril v gliser. Poškodbe dečka zaradi udarca so bile usodne. Voznika so na zaslišanje privedli že na dan nesreče. Vožnja z gliserjem je sicer na območju nacionalnega parka na Kornatih prepovedana.