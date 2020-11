Znane podrobnosti tragične nesreče: zakaj voznik tovornjaka ni vozil po svojem pasu?

Ogled kraja dogodka in zbiranje informacij sta do zdaj pokazala, da voznik tovornjaka s čakovskimi registrskimi oznakami pred trčenjem v kombi ni vozil po svojem voznem pasu, pač pa večinoma po odstavnem pasu, prav tam, kjer je stal kombi v okvari. S sprednjim desnim delom je trčil v skrajno levi del kombija, ki je imel za seboj postavljen trikotnik in vključene vse štiri smernike.

Ob trčenju je kombi odbilo naprej, naravnost v 51-letnika, ki je v tistem trenutku stal pred njim. Vozilo se je za tem pričelo prevračati, s ceste pa je prav tako zletel tovornjak, ki se je ob tem prevrnil na bok. Tudi ta je z desno stranjo zadel 51-letnika.

Omenjeni 51-letnik je umrl na kraju nesreče, prav tako sta umrli potnici iz kombija, stari 50 in 31 let, ter 69-letnik, ki je tedaj prav tako sedel v kombiju.

64-letnik je utrpel hude poškodbe in odpeljali so ga v Klinični center v Zagrebu. 54-letni voznik tovornega vozila, 26-letnik in še dva potnika iz kombija, oba stara 29 let, pa so lažje poškodovani.