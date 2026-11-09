Znane podrobnosti usodne nesreče: delavca zasulo v jarku

Tragična nesreča se je zgodila v soboto dopoldne na delovišču ceste na relaciji Polzela–Velenje.
Preiskava je pokazala, da so delavci z delovnim strojem izkopali večji jarek dimenzij približno 7,85 x 3,55 metra in vanj namestili večji betonski jašek. Ko so zaključevali z deli, se je pod 41-letnikom, ki je bil ob vrhnjem robu izkopanega jarka, vdrla zemlja, ga potegnila v jarek in ga zakopala, so sporočili s Policijske uprave Celje.
Vsi prisotni delavci so takoj skočili v jarek in začeli z izkopavanjem sodelavca ter ga poskušili rešiti, vendar jim ni uspelo. 41-letnik je podlegel poškodbam.
Ogled kraja kaznivega dejanja je prevzel preiskovalni sodnik, pri ogledu je sodelovala tudi dežurna državna tožilka. Na kraj je prišla tudi inšpektorica za delo.
Kot so še sporočili s policije, nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu Kazenskega zakonika.