Znane podrobnosti usodne nesreče: delavca zasulo v jarku

Tragična nesreča se je zgodila v soboto dopoldne na delovišču ceste na relaciji Polzela–Velenje.

Preiskava je pokazala, da so delavci z delovnim strojem izkopali večji jarek dimenzij približno 7,85 x 3,55 metra in vanj namestili večji betonski jašek. Ko so zaključevali z deli, se je pod 41-letnikom, ki je bil ob vrhnjem robu izkopanega jarka, vdrla zemlja, ga potegnila v jarek in ga zakopala, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Vsi prisotni delavci so takoj skočili v jarek in začeli z izkopavanjem sodelavca ter ga poskušili rešiti, vendar jim ni uspelo. 41-letnik je podlegel poškodbam.