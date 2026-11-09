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Črna kronika

Znane podrobnosti usodne nesreče: delavca zasulo v jarku

Celje, 09. 11. 2026 12.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.V. D.L.
Slovenska policija

Po delovni nesreči pri Polzeli, kjer je zemlja zasula 41-letnega delavca, ki je kasneje umrl, je znanih več podrobnosti. Delavcu se je namreč vdrla zemlja, ga potegnila v jarek in ga zakopala.

Tragična nesreča se je zgodila v soboto dopoldne na delovišču ceste na relaciji Polzela–Velenje.

Preiskava je pokazala, da so delavci z delovnim strojem izkopali večji jarek dimenzij približno 7,85 x 3,55 metra in vanj namestili večji betonski jašek. Ko so zaključevali z deli, se je pod 41-letnikom, ki je bil ob vrhnjem robu izkopanega jarka, vdrla zemlja, ga potegnila v jarek in ga zakopala, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Vsi prisotni delavci so takoj skočili v jarek in začeli z izkopavanjem sodelavca ter ga poskušili rešiti, vendar jim ni uspelo. 41-letnik je podlegel poškodbam.

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Ogled kraja kaznivega dejanja je prevzel preiskovalni sodnik, pri ogledu je sodelovala tudi dežurna državna tožilka. Na kraj je prišla tudi inšpektorica za delo.

Kot so še sporočili s policije, nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu po 201. členu Kazenskega zakonika.

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