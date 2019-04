Znanka in njen prijatelj oropala 65-letnika

Celjske policiste so včeraj, okoli 14. ure, obvestili o ropu. K 65-letnemu občanu sta v stanovanje stanovanjskega bloka prišla 34-letna znanka in njen prijatelj ter zahtevala denar. Moški je 65-letnika pretepel in ga hudo poškodoval, 34-letnica pa je medtem preiskala stanovanje in ukradla manjšo vsoto gotovine in dva srebrnika. Osumljenca sta nato oškodovancu vzela še telefon in ga zaklenila v stanovanje. Hudo poškodovanega 65-letnika so oskrbeli v celjski bolnišnici, osumljenca pa policisti še iščejo.