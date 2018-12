Znesel se je nad vozilom in grozil s pištolo

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so v soboto v Kamniku nekaj minut pred osmo uro zvečer posredovati v sporu med dvema moškima. Eden od njiju se je znesel nad vozilom drugega, nato pa grozil še s pištolo. Drugi naj bi v tem času vanj trčil z vozilom. Slednji je zaradi lažjih poškodb potreboval tudi zdravniško pomoč.

Na kraju dogodka so policisti ugotovili, da sta moška v sporu že več let zaradi dolžniško-upniškega razmerja, včeraj pa sta se ponovno sporekla. Že omenjenemu osumljencu so zasegli tudi pištolo.

Policisti PU Ljubljana nadaljujejo s preiskavo dogodka. Zbiranje obvestil gre v smeri sumov kaznivega dejanja grožnje in poškodovanja tuje stvari.