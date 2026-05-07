Znova naj bi kršil prepoved približevanja, tokrat zabodel bratovo partnerko

V dopisu, ki ga je odvetnica Tina Šnajder poslala na več medijev in v sredo tudi na vodstvo Policije, je navedla, da je osumljeni v sredo "po celem telesu večkrat zabodel partnerko svojega brata na naslovu, za katerega mu je bila izrečena prepoved približevanja, kakor tudi odrejena vsa dejanja, ki bi onemogočala izključno uporabo in prepustitev stanovanja". Osumljeni je po njenih navedbah prepoved večkrat kršil in se "približeval tako mladoletnim otrokom kot stranki". "Policija pa nič," je dodala.

Trdi, da je osumljeni avgusta lani z izvijačem napadel brata, a mu je uspelo pobegniti, na policijski postaji Šiška pa so še isti dan izdali odredbo o prepovedi približevanja. Oktobra je Okrožno sodišče v Ljubljani izdalo prepoved približevanja in navezovanja stikov za dvanajst mesecev, marca letos pa odredilo še prepustitev nepremičnine v izključno uporabo njeni stranki, je navedla odvetnica.

'Policijo nenehno opozarjl, da se bo nekaj zgodilo'

Kot je še zapisala, je brat osumljenega Policijo nenehno opozarjal, da se bo nekaj zgodilo in da naj ukrepa. Ves čas je jo je tudi obveščal o kršitvah prepovedi približevanja in to podkrepil tudi s posnetki nadzornih kamer. Ti so bili predloženi tudi sodišču. Po navedbah odvetnice je bil osumljeni v ponedeljek in v torek ponovno v hiši, za katero je imel prepoved vstopa. V torek je prestregel pot mladoletnemu nečaku in ga prisilil, da pokliče očeta in od njega zahteval, da mu v delu hiše priklopi elektriko.

Njena stranka je zato ponovno podala prijavo Policiji, ta pa naj bi po navedbah odvetnice naredila zapisnik samo za 4. maj, ker je za ta datum obisk osumljenega zabeležila nadzorna kamera, o dogodku z otrokom pa zapisnika naj ne bi želeli narediti. Do ravnanja Policije je zato kritična in ocenjuje, da do dogodka v Šiški ne bi prišlo, "če bi Policija izvajala svoje delo in ne zgolj pisala zapisnike".

Policija: Preverili bomo vse okoliščine in navedbe

Na Policijski upravi Ljubljana so za STA pojasnili, da kriminalisti preverjajo vse okoliščine dogodka in zbirajo informacije, na podlagi katerih bodo osumljenca nato privedli k preiskovalnemu sodniku. Kot so navedli, pa je preiskava usmerjena tudi v dogajanje pred dogodkom in ugotavljanje okoliščin, ki so privedle do izvršitve kaznivega dejanja.