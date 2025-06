Znova streljanje v Šiški, Policija našla tulce, strelca še ne

Policisti so znova preiskovali domnevno streljanje na območju ljubljanske Šiške. Tja so jih napotili, ker so prejeli obvestila o pokih, podobnih pokom z orožja, je sporočil predstavnik ljubljanske policijske uprave Tomaž Tomaževic. Dodal je, da so na kraju našli manjše število tulcev in da po do sedaj zbranih obvestilih v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanju vseh okoliščin dogodka, med drugim ali gre za uporabo pravega ali ti. plašilnega orožja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

O skoraj identičnem incidentu prav tako v Šiški smo poročali pretekli teden.