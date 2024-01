Znova uvedli sodno preiskavo v primeru ugrabitve in umora Danijela Božića

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je znova uvedel sodno preiskavo za domnevne ugrabitelje in morilce Danijela Božića, poroča Večer.

Maja lani je sodišče zaradi suma ugrabitve in umora Danijela Božića ter poskusa ugrabitve in umora Žarka Tešanovića izdalo sklep o uvedbi preiskave zoper osem oseb, in sicer Klemna in Blaža Kadivca, Drejca Kovača (vsi trije so tudi med obtoženimi v zadevi Kavaški klan), Vladana Kljaljevića, Bojana Stanojevića, Savo Čošovića, Marca Skerbca in ljubljanskega podjetnika Semirja Hajderpašića, ki je osumljen pomoči pri omenjenih kaznivih dejanjih. Obramba se je na sklep pritožila, poleti pa ga je sodni senat razveljavil zaradi več bistvenih kršitev kazenskega postopka.

Preiskovalni sodnici je senat tudi naložil, naj zadevo znova temeljito preuči. In zdaj se je po informacijah Večera sodnica Irena Topolšek vnovič odločila, da preiskavo uvede. Sklep sicer še ni pravnomočen, saj se lahko obramba obtoženih nanj znova pritoži.