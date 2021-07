Znova več nesreč v gorah: helikopter SV poletel najmanj petkrat

Ob 17.12 pa je žuželka pičila otroka na Sv. Jakobu (občina Preddvor). Posredovali so gasilci GARS Kranj in reševalci NMP Kranj, ki so otroka oskrbeli.

Podobne težave je imela planinka na Ledinah (občina Jezersko), ob 13.32 je na Ledinah. Reševalci GRS Jezersko so jo oskrbeli in pripravili za transport s helikopterjem. Helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika jo je prepeljal v SB Jesenice.

Slabost je obšla tudi pohodnika v Tamarju pri Ratečah (občina Kranjska Gora), in sicer ob 12.24. Reševalci GRS Rateče so ga prepeljali v Planico, reševalci NMP Jesenice pa so ga nato prepeljali naprej v SB Jesenice.

Ob 12.10 je planincu na poti proti Staničevem domu (občina Kranjska Gora) kamen poškodoval nogo. Posredovali so reševalci GRS Mojstrana in helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika. Poškodovanca je helikopter prepeljal v SB Jesenice.

Ob 10.15 se je na Košutnikovem Turnu (občina Tržič) zaplezala in poškodovala planinka. Reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tržič so jo izvlekli iz grape in jo pripravili za transport s helikopterjem. Helikopter Slovenske vojske (SV) v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika pa jo je nato prepeljal v Splošno bolnišnico (SB) Jesenice.

Nesreče v gorah so obravnavali tudi na širšem območju Ljubljane in Nove Gorice.

Ob 9.52 je na planinski poti na Skuto (občina Kamnik) zdrsnila planinka in si ob padcu poškodovala glavo. Posredovali so reševalci Postaje GRS Kamnik in helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe za posredovanje v gorah z Brnika. Poškodovanko so oskrbeli, z uporabo vitla dvignili v helikopter in jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 13.12 pa si je pri Šunikovem vodnem gaju v Lepeni pohodnica zlomila gleženj. Reševalci GRS Bovec so jo oskrbeli in prenesli do ceste ter predali reševalcem NMP Tolmin.

Huda slabost med nabiranjem borovnic

Ob 8.27 je na poti od Slemena proti Smrekovcu (občina Šoštanj) osebo med nabiranjem borovnic obšla huda slabost. Zaradi oddaljenosti lokacije in slabega signala mobilne telefonije so bili aktivirani reševalci GRS Postaje Celje, gasilci PGD Šoštanj - mesto, PGD Topolšica ter policisti, ki so najprej poskusili locirati osebo, nato pa je bil aktiviran še helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe Gorske reševalne službe Brnik. Oseba so našli, nakar so jo s pomočjo vitla naložili v helikopter in prepeljali v Velenje, kjer so gasilci PGD Velenje zavarovali mesto pristanka helikopterja, od tam pa so jo z reševalnim vozilom reševalcev NMP Velenje prepeljali v SB Celje.