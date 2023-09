Znova zagorelo v mariborski Surovini

V mariborskem podjetju Surovina so v sredo zvečer znova zagoreli nenevarni odpadki. Gasilci so požar kmalu pogasili. Ta se je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje raztezal na površini okoli 150 kvadratnih metrov. Ponoči je na požarišču znova zagorelo in gasilci so ponovno pravočasno ukrepali.

Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje je na Lahovi ulici v Mariboru v sredo prvič zagorelo nekaj po 18.00, nato pa še ob 2.30. icon-expand V podjetju Surovina je zagorelo. FOTO: Policija Iz družbe Surovina sporočajo, da so žarišče potencialnega požara pravočasno zaznali. "Upoštevajoč vse protipožarne protokole, je bil pravočasno zamejen zahvaljujoč požrtvovalnemu delu zaposlenih in gasilcev. Na enoti imamo vseskozi vzpostavljeno požarno stražo," so poudarili. PREBERI ŠE Na zunanji deponiji v podjetju Surovina znova zagorelo V Surovini, ki se ukvarja s predelavo odpadkov, je bil manjši požar že v nedeljo zvečer. Požar so pogasili v 20 minutah, poškodovanih ni bilo, prav tako ogenj ni povzročil večje materialne škode. V preteklosti je v tem podjetju že večkrat prišlo do samovžiga odpadkov. Požar julija 2013 so gasili več dni.