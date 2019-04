Sebastiena Abramova bo policija ovadila tudi zaradi suma umora

Tudi starši pokojne so verjeli, da stel iz puške ni bil naklepen, medtem ko celjskim kriminalistom dogodek ni dal miru. Zato preiskave vsa ta leta niso zaključili. Pred mesecem dni ob dogodku z odžagano roko so tako pojasnili, zakaj.

Oče pokojnega dekleta je ob izbruhu zavarovalniške goljufije povedal, da "sedaj verjame, da jo je Abramov naklepno umoril, čeprav so leta 2015 verjeli njegovi zgodbi o nesreči.."



"Želim predvsem poudariti to, da se naši kriminalisti od samega začetka, se pravi od dogodka, niso sprijaznili z dejstvom, da je v primeru šlo za nenaklepno kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti in prav zaradi tega preiskava ves čas poteka in to intenzivno,"je za oddajo 24UR povedalaMilena Trbulin iz Policijske uprave Celje.

V naslednjih dneh bodo po naših informacijah predvidoma spisali kazensko ovadbo in potem tudi predstavili podrobnosti iz preiskave – torej da ni šlo za nesrečo, pač pa za naklepno dejanje umora. Abramovu zdaj grozi najvišja, 30-letna zaporna kazen.

Tako kot tudi v primeru zavarovalniške goljufije izpred meseca dni, ko naj bi Abramov svoje zdajšnje dekle, 21-letno Julijoprepričal, da si odreže roko. S tem bi prišla do visoke odškodnine.

"V primeru, da bi do zavarovalnine prišlo, bi 21-letnica dobila več kot 383 tisoč evrov zavarovalnine in nekaj čez 3000 evrov mesečne rente v obdobju od desetih let do smrti," je marca povedalValter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto Policijske uprave Ljubljana.

Abramov je sicer že od začetka marca v priporu, kot še razkrivajo na Večeru, je v priporu še vedno tudi 21-letnica, ki so ji zdravniki roko uspeli prišiti nazaj.

Abramovu pa v tej goljufiji grozi dodatnih osem let zapora.