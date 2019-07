'Moški ji je glavo tiščal k tlom, da jo je lahko njegova soproga boksala'

"Moški je žensko prijel za lase, glavo pa ji tiščal k tlom, da jo je lahko njegova soproga boksala in brcala po vsem telesu," nam je opisal sinočnje dogajanje. Ob njej naj bi bila v času napada tudi dva mladoletnika, najverjetneje otroka žrtve. Sogovornik še pravi, da so poklicali policijo, ki pa da je želela napadeno prepričati, naj ne poda prijave, češ da iz tega tako ali tako ne bo nič. "Vztrajala je na prijavi in tako zdaj ne sme zapustiti Republike Hrvaške," še pravi in dodaja, da je bila žrtev ponoči na zdravniškem pregledu v bližnjem zdravstvenem domu, ker potrebuje zapisnik o poškodbah, da lahko se lahko sproži nadalnji postopek. "Poškodbe so močno vidne. Obnašanje policistov do mladoletnih otrok poškodovane je bilo ledeno," še pravi.

V mestu Draga Bašćanska so se sprli in stepli Slovenka in hrvaški par.

Navedbe smo preverili tako pri slovenski kot tudi hrvaški policiji.

Vesna Drole, vodja Sektorja za odnose z javnostmi Policije, je potrdila, da sta se sinoči v naselju Draga Baščanska na Krku sprli slovenska in hrvaška državljanka, ki sta nato tudi fizično obračunali. V pretep se je kasneje vpletel še mož hrvaške državljanke. "Slovenka je dobila lažje telesne poškodbe in sicer praske na levi strani

lica in po vratu ter je obiskala zdravnika," pojasnjuje Droletova.

Zoper vse tri je uveden prekrškovni postopek. Slovenska državljanka se je danes zglasila na Policijski postaji Krk, sodnik za prekrške pa se bo odločil kdaj bo obravnaval zadevo. Je pa slovenski policist, ki v času vrhunca turistične sezone pomaga hrvaškim kolegom na Krku, bil v stiku s Slovenko.

"Sinoči, okoli 20.50 je v mestu Draga Bašćanska na otoku Krku prišlo do motenja javnega reda in miru, v katerega so bili vpleteni 55- in 57-letna hrvaška državljana in 43-letna Slovenka, ki je lažje poškodovana," pa so nam pojasnili na Policijski upravi Primorsko-Goranske.

Proti vsem udeležencem tega dogodka je v zvezi s tem pristojna policija na Okrajno sodišče v Crikvenici na podlagi 13. člena Zakona o kršitvi javnega reda in miru (pretep, prepir in kričanje na javnem mestu) vložila obtožni predlog. "Poudarjamo, da hrvaška policija Slovenki ni onemogočila zapustitve Republike Hrvaške," so še dodali.