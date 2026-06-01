Žrtev prevare: nakazal 43 tisočakov za vozilo iz Nemčije

Kot so pojasnili na PU Celje, je občan kontaktiral nemško podjetje, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov, in prejel pogodbo ter predračun za vozilo v višini 43.000 evrov.

Predračun je poravnal, pozneje pa ugotovil, da je neznani storilec vdrl v informacijski sistem podjetja, ki je prodajalo vozilo. Občanu so tako poslali lažno pogodbo in drug transakcijski račun, kamor je denar tudi nakazal.

V drugem primeru pa je občana kontaktiral neznanec in ga prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere naj bi mu nakazal sredstva, pridobljena z nakupom kriptovalut.

Neznanec je v nadaljevanju moškemu z računa ukradel dobrih 21.000 evrov.