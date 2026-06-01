Črna kronika

Žrtev prevare: nakazal 43 tisočakov za vozilo iz Nemčije

Celje, 01. 06. 2026 07.31 pred 41 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.S.
Spletna prevara

Policisti so na Celjskem obravnavali dve spletni prevari. V enem primeru je moški pri nakupu avtomobila prek spleta izgubil 43.000 evrov, v drugem pa so moškemu z bančnega računa ukradli 21.000 evrov.

Kot so pojasnili na PU Celje, je občan kontaktiral nemško podjetje, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov, in prejel pogodbo ter predračun za vozilo v višini 43.000 evrov.

Predračun je poravnal, pozneje pa ugotovil, da je neznani storilec vdrl v informacijski sistem podjetja, ki je prodajalo vozilo. Občanu so tako poslali lažno pogodbo in drug transakcijski račun, kamor je denar tudi nakazal.

V drugem primeru pa je občana kontaktiral neznanec in ga prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, s pomočjo katere naj bi mu nakazal sredstva, pridobljena z nakupom kriptovalut.

Neznanec je v nadaljevanju moškemu z računa ukradel dobrih 21.000 evrov.

spletna prevara policija

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sventevith
01. 06. 2026 08.13
Izi kam, izi gou, :)))))
Peni Stojanović
01. 06. 2026 08.07
pa to mors bit f***en da nakazes brez da vidis v zivo
huperz
01. 06. 2026 08.04
Kripto naivneži,, verjem če lahko 🫣
