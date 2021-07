Žrtev spletne prevare: na pasjega mladička še vedno čaka

Policisti vsem svetujejo posebno previdnost pri tovrstnih nakupih, saj so podobne goljufije na spletu zelo pogoste. Nanje opozarjajo tudi avtorji spletnega projekta Varni na spletu.

Nanje se je namreč pred časom obrnil prevarani Miha, ki je na spletnem oglasniku Bolha.com zasledil oglas za mačke. Stopil je v stik s prodajalko, ki se je predstavila kot Helena Joyce iz Anglije. Gospa je prijazno rekla, da mu mačke odstopi brez plačila, saj je hudo zbolela in ne zmore več skrbeti za hišne ljubljenke. Vendar pa bo treba plačati stroške transporta, ki bodo znašali 140 evrov. Mačke naj bi poslala preko logistične službe Agencia Transporte Dieren, ki je specializirana za prevoz živali. Nato so ga kontaktirali iz omenjene logistične službe in zahtevali še dodatnih 270 evrov za zavarovanje živali v primeru nesreče. Miha je poravnal stroške, nato pa so zahtevali še 250 evrov za poseben kovček, kjer bi bile mačke med poletom. S carine so ga obvestili, da mora poravnati 200 evrov za ureditev dovoljenj in potrdil o karanteni. Ko je poravnal tudi te stroške, je prejel mail, da so sedaj mačke na poti na njegov naslov. Kar nekaj časa je minilo, nato pa je prejel odgovor, da so mačke doživele nesrečo in poginile. A to še ni bilo konec prevare, je pa Miha k sreči dojel, da je očitno tarča prevarantov in nato prekinil komunikacijo.

Bil je žrtev klasične nigerijske prevare, v kateri goljufi zahtevajo poplačilo namišljenih stroškov. Več o tem in tudi o tem, kako prepoznati takšne prevare, pa na naslednji povezavi.