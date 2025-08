Žrtev streljanja zunaj smrtne nevarnosti, osumljenec pred preiskovalnega sodnika

V četrtek smo poročali o streljanju na območju Loga pri Brezovici. Po doslej znanih podatkih je 81-letni osumljenec po sporu s strelnim orožjem huje poškodoval 40-letnega moškega. Osumljenca so policisti prijeli na kraju in mu odvzeli prostost, 40-letnega moškega pa so hudo poškodovanega odpeljali v UKC Ljubljana.

Po pisanju Dnevnika naj bi bilo krvavo dejanje rezultat večletnega spora med moškima, domnevno zaradi lastništva stanovanja v večstanovanjski hiši. Na policiji so za STA potrdili, da so bili v preteklosti že obveščenih o medsebojnih sporih med osebama. "V povezavi s tem vodijo tri posamične predkazenske postopke zaradi sumov kaznivih dejanj s poglavja zoper človekove pravice in svoboščine ter prekrškovna postopka zaradi kršitve javnega reda in miru," so navedli.

Policija je na kraju našla tudi strelno orožje. Tako motiv za dejanje kot izvor in legalnost orožja so še predmet nadaljnje preiskave, še poudarjajo na ljubljanski policijski upravi.