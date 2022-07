Žrtev voznika, ki je vozil v napačno smer, znani slikar Vinko Hlebš

Vožnja v napačno smer na izvozu iz avtoceste za smer Tržič v Podtaboru je prinesla dve smrtni žrtvi. Voznik je na razcepu za smer Kranj–Jesenice zapeljal v napačno smer na izvozni krak in trčil v drug avtomobil.

Kot je zdaj na družbenem omrežju sporočila družina pokojnih, gre za priznanega slikarja Vinka Hlebša in njegovo soprogo. "Vinkova žena Francka je umrla takoj, dva tedna po nesreči pa se ji je pridružil še Vinko. Čeprav je težko sprejeti dejstvo, da ju ni več, smo našli delček v tem, da sta zdaj skupaj nekje na boljšem in bolj poštenem kraju," so sporočile hčerke Marijana, Urška, Eva z družinami.

"Za vedno bosta ostala v naših srcih, Vinko pa bo še naprej živel skozi svoje čudovite slike," so še zapisale ter se zahvalile za besede podpore in sožalja, ki so jih prejele vse od nesreče.