Žrtve pretentali, da jim dovolijo dostop na daljavo, in si prenakazali denar

Ljubljanski policisti so v zadnjem tednu obravnavali dva primera spletne goljufije, kjer so bili posamezniki oškodovani za več tisoč evrov. Policija primera še preiskuje in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kot so pojasnili, goljufija poteka tako, da storilci običajno po telefonu kličejo naključne številke in osebo na drugi strani prepričajo, da je nekaj narobe z njenim računalnikom.

"V nadaljevanju ponudijo popravilo in želijo, da oškodovanec na računalnik namesti aplikacijo za oddaljeni dostop. Nato pa zahtevajo plačilo popravila, v nekaterih primerih jim oškodovanci celo zaupajo podatke za dostop do spletne banke, iz katere nato sami opravijo nakazilo na bančne račune denarnih mul," so zapisali v Policijski upravi Ljubljana.

O podobnem primeru poročajo tudi iz Policijske uprave Kranj. Tudi kranjski kriminalisti so namreč obravnavali prijavo občana, da je bil žrtev računalniške goljufije. Storilec mu je ponudil pomoč pri odpravljanju težave na računalniku na daljavo.

"Oškodovanec mu je omogočil oddaljen dostop do računalnika in mu vmes preko spletne banke nakazal manjši znesek denarja. Kasneje pa je ugotovil, da na računu manjka še več denarja," so zapisali.

Ljudi so pozvali, naj neznancem ne omogočajo dostopa do svojega računalnika in podatkov. Prav sami uporabniki imajo namreč največji vpliv, da tovrstne goljufije in oškodovanja preprečijo. Policija zato svetuje: ne zaupajte neznancem na spletu, neznancem ne posredujte osebnih ali bančnih podatkov in ne omogočajte jim oddaljenega dostopa do svojega računalnika ali spletne banke. Pred kakršnim koli nakazilom sredstev predhodno po spletu preverite prejemnika, pred sklepanjem posla se pozanimajte pri znancih ali strokovnjakih (SI-CERT, Policija, banka). Če ugotovite, da ste oškodovani, pa zadevo v čim krajšem času prijavite Policiji in svoji banki.