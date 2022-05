Zunanje ministrstvo potrdilo: v Keniji ubit slovenski državljan

Pretekli teden so kenijski mediji poročali, da je bil v kenijskem glavnem mestu Nairobi ubit moški iz Slovenije. Da gre za 56-letnega slovenskega državljana so zdaj za N1 potrdili tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu.

56-letnik naj bi se v torek zvečer s svojim dekletom vračal iz enega od klubov v mestu. Na poti proti naselju Mlolongo so se par in njun voznik po nekaj prevoženih kilometrih ustavili ob cesti., takrat pa sta k avtu pristopila dva oborožena moška. Od slovenskega državljana sta zahtevala denar in telefon.