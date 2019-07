Župan Novalje: Požar so podtaknili piromani, da bi povzročili tragedijo

Župan Novalje Ante Dabo je prepričan, da so požar, ki je včeraj zajel hrvaški otok Pag blizu priljubljene plaže Zrće in zaradi katerega so morali evakuirati več kot 10.000 ljudi, podtaknili piromani, ki so želeli povzročiti tragedijo.

Po prvih ugotovitvah vzrok za požar odprt ogenj ali cigaretni ogorek

Preiskovalci so sicer potrdili, da je požar povzročil človek, ali gre za namerno dejanje pa še ne želijo ugibati. Namestnik direktorja policije Željko Prša je povedal, da so uspeli določiti mesto, kjer je požar izbruhnil. Gre za plažo Caska, ki se nahaja slabih 800 metrov zračne linije od kluba Kalypso. "Ogenj je zajel suho drevje in se hitro razširil. Če ne bi na pomoč priskočili gasilci s kanaderji, bi prišlo do motenj v oskrbi z električno energijo. K sreči smo požar uspeli pravočasnoobvladati," je povedal Prša.