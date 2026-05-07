Zvečer naložil avte, naslednji dan našli drogo: voznik zanika krivdo

Kot pišejo Večer, Dnevnik in Žurnal24, je zaslišanje voznika Marka Plavšića potekalo na daljavo iz Srbije. Nekoč je bil zaposlen v koprskem prevozniškem podjetju, drogo pa so odkrili v avtomobilih, ki jih je prevažal na tovornjaku iz Barcelone proti Nemčiji. Na črnem trgu naj bi bila vredna več kot 257.000 evrov.

Zaradi priznanja kaznivega dejanja zoper javno zdravje je Plavšića sodišče v španskem Figuerasu že pred časom obsodilo na enoletno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let in 60.000 evrov. Ves čas je sicer trdil, da ni vedel, da se droga skriva v naloženih avtomobilih.

Tudi na sredinem naroku je po pisanju časnikov zatrdil, da ne ve, kako je droga prišla v avtomobile. Zvečer je v tovarni v Barceloni vozila naložil na tovornjak, se nato zapeljal do prve črpalke, kjer je prenočil, zjutraj pa nadaljeval pot proti francoski meji, je pojasnil. Na meji so tovornjak pregledali policisti, našli drogo in mu odvzeli prostost.

Po besedah Plavšića naj bi v Kopru glede prevozov s tovornjakom komuniciral z nekdanjim svakom Daliborjem Kožulom, ki je sicer tudi med obtoženimi v zadevi Kavaški klan, še povzemajo mediji. Kožul ga je obveščal predvsem o spremembah transportnih poti, pri sporni vožnji pa stikov med njima ni bilo, je navedel. Zatrdil je še, da nikoli ni uporabljal kriptiranega telefona, s katerim so, kot trdi tožilstvo, komunicirali pomembni člani slovenske celice Kavaškega klana, dodajajo mediji.

Kožul je sicer v sodni preiskavi priznal vpletenost v tihotapljenje droge, ko so ga izpustili iz pripora, pa ga ni bilo več na sodišče. Po zadnjih podatkih naj bi bil zdaj v rokah srbskih pravosodnih organov, ki jih je po navedbah Dnevnika sodnik Tomaž Bromše zaprosil za zaslišanje, a so ga zavrnili.