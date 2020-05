Zvezali lastnika, ukradli več gotovine in osebno vozilo, s katerim so pobegnili s kraja

Na Frankolovem so neznani storilci prekinili spanec lastnikov stanovanjske hiše. Roparji so ju zvezali. Nato so ukradli več gotovine, zlatnine in osebno vozilo. O storilcih intenzivno zbirajo obvestila, so sporočili s PU Celje.

Danes zjutraj so celjske policiste obvestili, da so neznani storilci, okoli pol dveh zjutraj, na silo vstopili v stanovanjsko hišo na območju Frankolovega. Lastnika sta spala. Storilci so ju zbudili in zvezali ter si na ta način omogočili čas, da so preiskali prostore. Ob odhodu so ukradli še osebno vozilo. FOTO: Aljoša Kravanja Ukradli so več gotovine in zlatnine ter nekaj drugih stvari. Ob odhodu so ukradli še osebno vozilo, s katerim so se odpeljali s kraja dejanja. O storilcih intenzivno zbirajo obvestila, so sporočili s PU Celje.