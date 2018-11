Celo življenje je hrepenela po toplini, zdaj jo je našla

Cvetka Omerzu je deset let iskala svojega očeta in ga na koncu s pomočjo ekipe Dan najlepših sanj tudi našla. DNK analiza je potrdila, da je res hči Miloslava Stojanoviča, ki je pred leto m dni žal preminil. Ekipi pa je uspe lo najti Cvetkinega polbrata Dragana in polsestro Svetlano, kar jo navdaja z občutji čiste sreč e. Cvetka dva tedna po presenečenju: "Še vedno mislim, da sanjam. Lepe sanje so."

Zaupala nam je, da je pred tem nastopila že v oddaji na srbski televiziji Pink, a njenega očeta niso našli. Ekipi oddaje Dan najlepših sanj je to uspelo. Ker z mamo in drugima polsestrama nima pristnih, globljih odnosov, je presrečna, da je našla svojo drugo družino. Na vprašanje, koliko ji to v resnici pomeni, je odgovorila: "Vse na svetu. Zdaj sem našla njih in vsi se pogovarjamo med seboj in se imamo radi. Oni hočejo ostati v stikih z menoj. To potrebujem, drugega ne. Tudi žena mojega očeta, ki je še vedno živa, me vabi k sebi, tam me čaka soba, kar je zelo lepo. Je rekla, da sem mu čisto podobna. Me je že sprejela, povedala je, da ima sedaj eno hčer več. Toplo, lepo."

Obžaluje edino to, da je bila leto dni prepozna. Cvetka: "Ko bi se vsaj en dan lahko z očetom pogovarjala, pa ne morem. Zaradi tega mi je pa hudo." A Cvetka ga je vendarle uspela spoznati – skozi pripovedovanje polbrata, polsestre in drugih sorodnikov. Cvetka: "Govorili so mi, kakšen je bil. Bil je čudovit. Bil je iskren, strog, ljubeč, družinski. Pravijo, da sem mu jaz najbolj podobna, bolj kot moja polsestra in polbrat."