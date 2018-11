Cenjena zdravnica prejela zahvalo za prijateljstvo in človečnost

Ekipa oddaje Dan najlepših sanj je presenetila ginekologinjo in porodničarko Majo Lampelj, ki je letos zaradi svojega hvalevrednega odnosa do pacientov prejela nagrado Moja zdravnica.

Tadeja je dolgih 11 let trpela spolno zlorabo s strani bližnje osebe, svoje izkušnje zdaj deli z drugimi, da bi jim na ta način pomagala. Aktivna je v boju proti zlorabam otrok in pomaga žrtvam nasilja in zlorab. Tudi sama je v najtežjih trenutkih potrebovala pomoč, podporo pa so ji nudile zveste prijateljice, med njimi sta njeni vzornici, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in ginekologinja in porodničarka Maja Lampelj. Z obema je zelo povezana, slednji pa je želela izpolniti veliko željo.

Vlasta Nussdorfer in Maja Lampelj med občinstvom FOTO: Miro Majcen

Maja Lampelj je že od majhnih nog zaljubljena v medicino, letos je prejela nagrado Moja zdravnica, priznanje pa so ji izkazale prav pacientke. A njeni družini bolezen ni prizanesla, njen sin je zbolel za tumorjem možganskega debla, ko je bil star komaj tri leta. Diagnoza jo je zelo prizadela, prav njen poklic pa ji je pomagal, da je preučila bolezen in pravilno ukrepala. Na srečo se zdravstveno stanje njenega sina izboljšuje.

Maja Lampelj, Moja zdravnica 2018 FOTO: Miro Majcen

Med Majo in Tadejo se je stkala posebna vez po rojstvu Tadejinega prvorojenca, zanjo je imela največ posluha in ji je stala ob strani. Tadeja se ji je zahvalila za vso podporo, prijateljstvo in človečnost, ki jo izkazuje svojim pacientom. Tadeja: "Ker pa vem, da prevečkrat pozabiš nase, jaz nate nikoli ne bom, in zato si želim, da je danes tvoj večer."

Pravo prijateljstvo FOTO: Miro Majcen

V studio so prišle tudi Majine prijateljice, kajti presenečenja, ki ga je z ekipo oddaje Dan najlepših sanj zakuhala Tadeja, enostavno niso hotele zamuditi. Izvedeli smo, da je Maji pri srcu hrvaška skupina Vatra. S prijateljicami je že načrtovala obisk koncerta, a tega doslej še niso udejanile. Maja je bila presrečna zaradi osebnega povabila pevca Ivana Dečka na njihov koncert v Zagreb, ki bo aprila prihodnje leto na 20. obletnico skupine. Povsem šokirana pa je bila, ko ji je Ivan kar v studio prinesel vstopnice zanjo in za vse njene prijateljice. Nocoj so se skupaj z Majo zagotovo veselile tudi številne pacientke, ki se jim je s svojim čutom do soljudi zapisala v srce.

Skromni Maji se je uresničila velika želja. FOTO: Miro Majcen