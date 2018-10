Dobila je tolažilno nagrado, svojega moža

Sonja na prvo mesto postavlja družino, obožuje pa svoj vrt, na katerem prideluje svojo zelenjavo. Zaposlena je kot referentka za pomoč strankam v eni od slovenskih zavarovalnic in se bo v kratkem upokojila. Že od nekdaj se želi ukvarjati s čebelarstvom, in ker je bil čebelar njen dedek, bi lahko nadaljevala tradicijo. Do sedaj je prebirala literaturo, praktičnih izkušenj pa nima.