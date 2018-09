Dvojno presenečenje za priljubljeno učiteljico

Maja je bila so svojih učencev kot druga mama in še danes so ji hvaležni za čudovito popotnico za življenje. Skupaj z ekipo oddaje Dan najlepših sanj so ji zato izpolnili dolgoletno željo, nakar so jo razveselili še s svojim prihodom.

Maja je varovanka Doma upokojencev Slovenj Gradec in je upokojena predmetna učiteljica fizike in matematike. Povedala je, da v letih poučevanja ni imela težav ali konfliktnih situacij, da je imela rada svoje učence, in se je do njih obnašala, kot si je želela, da bi se oni obnašali do nje. Še posebej pa je imela rada razred, katerega učenci so ji, ko se je šola zanje že končala, kar na dom prinesli torto za rojstni dan. Bila je njihova razredničarka, imeli pa so jo tako radi, da so jo redno vabili na obletnice valet, in ona se je z največjim veseljem odzvala.

Nadvse simpatična Maja je upokojena predmetna učiteljica fizike in matematike. FOTO: Miro Majcen

Učenci, ki so sedaj že odrasli, so povedali, da jim je bila kot druga mama, ljubeča, prijazna, poštena, srčna, empatična in korektna, da ni delala razlik med njimi. Učila jih je, da se ne smejo kregati, da se morajo spoštovati, jim vkoreninila prave vrednote, obenem pa predala veliko znanja. Kljub temu, da niso marali fizike in matematike, so prav zaradi nje uživali v njenih urah. Menijo, da je naredila veliko dobrega v svojem življenju in upajo, da se ji bo to povrnilo. Iz njihovih ust je šlo v ušesa ustvarjalcev oddaje Dan najlepših sanj.

Z ljubeznijo v očeh je gledala posnetke svojih učencev. FOTO: Miro Majcen

In kaj je bila velika želje nadvse simpatične Maje? Francoščina je bila njena ljubezen že vse od mladosti, a se je kasneje odločila za študij fizike in matematike. Ko se je upokojila, je začela obiskovati tečaje, a jih zaradi bolezni, ki jo je priklenila na voziček, ni mogla dokončati. Ko je izvedela, da ji je ekipa oddaje plačala tretjo stopnjo tečaja francoščine, je bila Maja presrečna: "A vas lahko kušnem?" In je poljubila Petra na lice. Na koncu so jo presenetili njeni učenci, ki so presenečenje tudi zakuhali, in so se kar sami javili, da bodo svojo ljubo učiteljico vozili na tečaje.

Presenečenje! FOTO: Miro Majcen

Dan najlepših sanj