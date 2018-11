Oddaja Dan najlepših sanj razkrila velik talent

Njen idol je Challe Salle , saj so ji všeč čustvena in pozitivna besedila njegovih pesmi, poleg tega je vedno nasmejan, na prvo mesto pa postavlja družino in zagovarja prave življenjske vrednote. Mimogrede, všeč so ji tudi njegove mišice.

Ema doslej še ni bila na njegovem koncertu, a bolj kot to si je želela Challeja Salleja spoznati in z njim morda zapeti v duetu. Da se bo to še isti večer uresničilo, je rakril kar Challe Salle med pogovorom z Oto Roš, nakar je prirapal v studio. Skupaj sta zapela njegovo pesem Letim, pri čemer se je Ema odrezala kot prava profesionalka in smo lahko resnično uživali v njenem čudovitem petju v živo. Slišali ste lahko tudi to, da bo Ema šla na koncert Challeja Salleja, in glede na njen nastop v oddaji to morda ne bo njun zadnji duet.