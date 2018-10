Erika je doživela enega najslajših dni v življenju

Vsak teden se v studiu med snemanjem oddaje Dan najlepših sanj večina gledalcev sprašuje, ali bodo ravno oni ta dan tisti, ki jih bo Peter Poles poklical na ’vroči’ stol. Tu in tam pa se zgodi, da presenečenje doživijo tudi gledalci, ki sicer niso čisto prave tarče. Ena takih je zagotovo Erika, ki je bila v oddaji presenečena kar dvakrat. Visoko noseča mladenka si je oddajo ogledala v družbi partnerja Zorana in s svojim širokim nasmehom pritegnila Petrovo pozornost. Prisedel je k njej na tribuno in ko je že mislila, da bo morala z njim, jo je nekoliko razočaral, ko ji je sporočil, da žal ni njegova naslednja tarča. Se je pa znašel in začetno razočaranje omilil tako, da ji je podaril vrhunsko čokoterapijo, in sicer novo čokolado Dorina, ki je pravi balzam za borbončice sladokuscev in trenutke razočaranja v hipu spremeni v trenutke sreče. In ko smo gledalci že mislili, da bolj sladkega presenečenja ne bi mogla biti deležna, je njen srčni izbranec in oče njenega otročička na poti poskrbel, da je bil to definitivno eden najslajših dni v njenem življenju. Pred vsemi je namreč pred njo pokleknil, jo zaprosil za roko in ji tako pričaral dan najlepših sanj. In glede na situacijo bo tako sladkih dni kmalu še kar nekaj.

Sponzorirana vsebina