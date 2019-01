Filip doživel svoj dan najlepših sanj

17-letni Filip bo v lepem spominu ohranil potovanje v Barcelono na Camp Nou, kjer je lahko v živo občudoval svojega idola Lionela Messija. Potovanje je bilo posebno doživetje tudi za njegovo družino.

Oktobra so ustvarjalci oddaje Dan najlepših sanjpresenetili 17-letnega Filipa, ki si je neizmerno želel odpotovati v Barcelono, da bi lahko prvič v življenju v živo občudoval svojega idola Lionela Messija. Filipovi spomini na nepričakovano dogajanje v studiu so še vedno živi: "Starši in prijatelji so mi pripravili resnično presenečenje, za kar sem jim hvaležen. Po snemanju sem spoznal tudi drugi del ekipe, ki se je na snemanju sicer ne vidi. Izmenjali smo si nekaj besed, ter se fotografirali. Vsi so zelo prijazni in velikega srca."

Filip v studiu Dan najlepših sanj FOTO: Miro Majcen

Čakanje na potovanje v Barcelono je bilo težko, so pa v tem času nabrali veliko koristnih informacij. Filipova mama Dominika: "Po oddaji nas je veliko ljudi poklicalo in čestitalo. Vsi so bili za Filipovo bodoče doživetje veseli. Veliko ljudi je z nami delilo svoje izkušnje glede priprav na letalski polet in kaj si v Barceloni ogledati."

Na ulicah Barcelone FOTO: osebni arhiv

S Filipom je odpotovala vsa družina in potovanje so izkoristili za ogled tamkajšnjih znamenitosti, kot so Sagrada Familia, Akvarij, ulica La Rambla, in, kar je najpomembneje, Camp Nou. Dominika: "Res je gromozanski. Vrhunsko doživetje, ko vidiš vso to množico, ki se zbira. Veliko je bilo družin, tudi z majhnimi otroki v vozičkih. Na stadionu je veliko vhodov. Redarji so bili zelo prijazni, pripravljeni pomagati, da pridemo do naših sedišč. Imeli smo zelo dobre karte. Dobro smo videli celotno dogajanje na igrišču. Meni osebno je bilo zanimivo tudi gledati navijače, predvsem neutrudnega bobnarja. Tudi himna na stadionu, ‘v živo’ zveni čisto drugače. V nedeljo smo šli na potep po pristanišču. Fillip je ostal na klopci, da je v miru poročal prijateljem."

Filip na stadionu Camp Nou FOTO: osebni arhiv

Filip, ki se mu ljudje v Barceloni zdijo zelo prijazni, življenje pa bolj energično in živahno, je po dolgih tednih čakanja le doživel svoj dan najlepših sanj in v živo opazoval in občudoval Lionela Messija: "Videti ga je bilo fenomenalno. Odigral je vrhunsko tekmo, tudi ekipa kot celota je igrala zelo dobro, skoraj brez napak. Videl pa sem tudi gol Messija in vzdušje ob zadetku je bilo na vrhuncu." Dominika: "Ja, Filipa je bilo lepo opazovati. Po domače bi rekli, da je bil čisto noter, v ekipi, v tekmi poleg Messija na igrišču." Cilj je bil izpolnjen.

Filipova mama Dominika se je prepustila navijaškemu vzdušju. FOTO: osebni arhiv

Sezona oddaje Dan najlepših sanj se je končala, ustvarjalci pa že zbirajo nove želje. Kljub temu, da je bilo presenečenje včasih težko skrivati pred Filipom, bi Dominika takšno izkušnjo priporočila tudi tistim, ki morda oklevajo, da bi se obrnili na ekipo oddaje in osrečili svoje najdražje. Dominika: "Moja izkušnja je zelo dobra. Kar nekaj časa sem potrebovala, da sem se prijavila. Reki, da poskusiti ni greh, in, da nimam kaj izgubiti, so mi pomagali pri tej odločitvi. Treme je bilo veliko, toda, ko se srečaš z ljudmi, ki oddajo pripravljajo, je je bilo veliko manj. So prijazni, znajo ti prisluhniti in te usmerjati." Pošljite nam srčne želje svojih najbližjih. Morda vam jih bomo uresničili v prihodnji sezoni oddaje Dan najlepših sanj.