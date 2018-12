Ne bi ravno rekla, da so bile težave, ker je bil pri prikrivanju izredno uspešen. Je pa res, da sem enkrat postala sumničava, ker je rekel, da gre na fizioterapijo, ki naj bi jo imel v Laškem, do koder imamo 20 minut vožnje, od doma pa je šel kar uro in pol prej, poleg tega je doma pozabil napotnico. Takrat sem pomislila na to, da mogoče tudi on hodi na plesne, da mi pripravljajo presenečenje, ampak sem to misel odgnala, ker so na tak način eno tarčo (Ireno Potočar Papež) že presenetili, zato sem bila prepričana, da tega ne bodo ponovili, in o tem nisem več razmišljala. Za ta dan mi je Igor razložil, da je na zdravstveni kartici vse zabeleženo in da napotnice ne potrebuje s sabo, in pa, da je šel pred fizioterapijo s prijateljem še na pijačo. Seveda sem mu vse verjela. Ko je imel še ostale treninge, pa je bil dogovorjen s prijateljem Andrejem, da ga pokliče, češ da potrebuje pomoč pri delu, enkrat pa je imel trening, ko sem imela pomerjanja obleke na POP TV, in seveda sploh nisem vedela, kje se je takrat zadrževal.

Šele v studiu si ugotovila, za kaj je v resnici šlo, in izvedela, da je Igor pilil plesne korake samo zate. Kakšni občutki so te prevzemali takrat oziroma te še danes prevevajo ob misli na to? Presenečenje je bilo popolno, tega res nisem pričakovala in seveda je bil to velik, pozitiven šok. Je pa Igor z ekipo Dan najlepših sanj skoraj eno leto pripravljal presenečenje, treninge pa je imel le v oktobru in novembru. Z Igorjem sva se ob tej lepi izkušnji še bolj povezala, spet mi je pokazal, kako zelo rad me ima, in hvaležna sem, da mi je vesolje za moža namenilo ravno njega. Občutki takrat so bili izredno močni, bila sem šokirana, presenečena, ganjena, danes pa sem hvaležna in ponosna nanj.

Marsikatera ženska ti verjetno zavida, ker imaš tako pozornega in ljubečega moža. Takšni so bili verjetno tudi odzivi na presenečenje v oddaji Dan najlepših sanj, kajne?



Da, to je popolnoma res. Odzivov je bilo veliko. Med predvajanjem oddaje je telefon neprestano brnel. Ogromno je komentarjev, v katerih pravijo, kako zlatega moža imam, da si tudi same želijo ob sebi takega partnerja. Kujejo ga v zvezde in prav je tako, ker si to zasluži. Igorju pa godijo pohvale! Haha, komu pa ne bi?

Resda sta do konca plesa bolj kot ne ostala objeta, a je bilo tudi to dovolj, da so se gledalci raznežili, nekateri pa so se spraševali, zakaj ti je zastal korak. Kaj bi jim odgovorila?



Korak mi je zastal, ker niti v sanjah nisem pričakovala, da me bo namesto Tomaža tam čakal Igor, in v tistem šoku so mi noge zmrznile. Poleg tega je to koreografija in ne moreš kar nadaljevati, ker glasba je šla naprej, midva pa sva ostala bogvekje. Žal mi je, da nisva odplesala, tako kot so gledalci pričakovali, tudi sama bi si želela, da bi, ker je tudi Igor treniral. Žal dva zaključka nista mogoča. Čeprav v tistem nisem odplesala niti koraka, se je pa v glavi in srcu dogajalo toliko stvari, da se jih ne da napisati.