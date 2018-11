Slepa Irena na vrhu Triglava objela Aljažev stolp, nato pa dobila še Abo

V oddajo Dan najlepših sanj se je vrnila Irena Temlin. Zgodba energične borke, ki je pred trinajstimi leti oslepela, a se je vseeno želela povzpeti na Triglav, se je dotaknila gledalcev, s pomočjo ekipe oddaje Dan najlepših sanj pa se ji je ta velika želja nato tudi uresničila v družbi gorskih vodnikov Luke Stražarja in Mitje Šorna.

"Bom že zdajle jokala," je dejala Irena, ko se je vzpon začel. "Ko sem šla nazadnje gor, sem bila stara 15 let. Vem, da bo naporno, a se neizmerno veselim. S tem, ko bom po skoraj 40 letih spet stala na Triglavu, se mi bo uresničila ena največjih želja, saj želim dokazati, da to, s pomočjo, zmorem tudi zdaj, ko ne vidim," je dejala ganjena Irena. In vzpon se je začel.

Vzpon ob jeklenici in klinih je bil celo lažji kot si je predstavljala: "Sem vedela, da so spodaj prepadi, ampak mene je samo gnalo na vrh."

"Ko so mi povedali, da sem le par metrov od vrha, sem komaj čakala, da objamem Aljažev stolp." In ga tudi je. "Res se je izplačalo, presrečna sem." Na vrhu je od sreče celo zapela Reginino Dan najlepših sanj: "Vse se da, če se hoče. Smisel življenja je v tem, da ga znamo živeti."

"Hvala ekipi in hčerki, ki mi je to zakuhala, nimam besed, s katerimi bi opisala srečo," je ob koncu pustolovščine dejala Irena. Peter Poles je priznal, da so ga po podvigu kar pošteno bolele noge, Irena pa se je pošalila, da »so jo boleli tudi lasje«.

A presenečenj za Ireno s tem še zdaleč ni bilo konec! Irena se namreč v nove pustolovščine ne bo podajala sama.

Prihaja Aba!

V studio je namreč prišel Marko Bručan, predsednik Društva centra za terapijo s pomočjo živali in inštruktorja za šolanje psov vodičev in šolanje psov pomočnikov za invalidne osebe ter podpredsednika mednarodne organizacije za reševalne pse IRO.

Razložil je, da za šolanje izberejo leto dni stare pse, nato testirajo njihove psiho-fizične sposobnosti. Pes ne sme biti agresiven, ne sme se odzivati na dražljaje kot je ropot, mora biti vodljiv, nato pa psa pregledajo še izvedenci kinološke stroke. Šolanje traja leto dni, v tem času pa pes osvoji veščine, da slepo osebo primerno spremljajo: "Slepi mora poznati pot po kateri hodi, pes pa zazna ovire, ki so na tej poti nove. Če je na primer na pločniku parkiran avto. Takrat se pes ustavi in da slepemu znak, da preveri, kakšna ovira je pred njim,"je razložil Bručan. Šolanje se za psa zaključi z izpitom, nato pa se začne trening s slepo osebo. Šolanje stane okoli 11.000 evrov, stroške pa krije zavod za zdravstveno zavarovanje.

Ni pa Marko v studio prišel sam. Z njim je bila leto in pol stara labradorka Aba – ki bo odslej Irenina spremljevalka. Marko je Petru tudi dovolil, da psičko poboža, čeprav je bila to prej izjema kot pravilo. Psov vodičev namreč ne smemo božati, niti spuščati svojih psov, da bi se z njimi igrali, saj jih to dekoncentrira. »In tako se lahko zgodi napaka, ki je za slepo osebo lahko tudi usodna,« je opozoril Marko.

Psička bo velika opora Ireni predvsem pri gibanju. Še preden je bila tudi njej razkrita skrivnost, kakšno presenečenje so zanjo pripravili v tej oddaji, je namreč Petru razkrila, da je zanjo največji izziv prav gibanje po okolici. "Ne hodim sama. Sicer sem delala nekaj orientacije, ampak nimam poguma. Največkrat me vodi mama, ki mi je res v veliko oporo. Na voljo so nam tudi spremljevalci, vendar je to le osem ur in jaz to porabim v desetih dneh." Irena tudi praviloma ne uporablja palice: "Strah imam, ne morem."Zato sama ne more obiskati niti mame, ki živi blizu, a je vmes promet. Bi si pa na pot morda upala s psom, je priznala Irena. "O tem smo se doma pogovarjali že pred desetimi leti, ampak se ni zgodilo. Poslušam pa na društvu, kjer pravijo, da se to splača, ker si potem precej samostojen."

In zdaj bo lahko precej bolj samostojna tudi Irena, ki je ob novici, da bo dobila psa, zajokala. Snidenje med Ireno in Abo je bilo ganljivo, manjkali niso niti pasji poljubčki. "Ja, ljubica moja," je vzhičeno dejala Irena. Ganljivo spoznavno srečanje si oglejte na posnetku.