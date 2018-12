Albina je povedala, kako zelo ustvarjalna, delovna in vztrajna je Eva. Je tudi izjemno talentirana, toda na poti do njenih sanj jo ovira njena stara violina. Albina je zato dala pobudo za zbiranje denarja za nakup nove violine, ki pa je zelo draga. Albina: "Ko vidiš te očke, ki se bojijo, da njena pot ne ugasne ... Srce boli, če vidiš da bi samo denar bil tisti, da bi ji zaprl pot." S pomočjo dobrih ljudi so zbrali nekaj več kot 10.000 evrov, nakar ni bilo več donacij.

Eva se je nato Petru in Albini pridružila v studiu in z gledalci delila rezultate svojega dela. Vadi 4 do 5 ur na dan, njena profesorica pa je za Dan najlepših sanj potrdila, da jo zaradi njene nadarjenosti, delavnosti in vpijanja znanja čaka izredno lepa prihodnost. A dejstvo je, da bi potrebovala novo violino. Eva je razložila: "Lahko se zelo trudiš in igraš z neko tehniko, ampak ne izvabiš enakega ali tako dobrega zvoka. Moraš se veliko bolj potruditi in veliko bolj delati."