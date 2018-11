Jubilej, ki si ga bo zapomnila

Angelica Raner prihaja iz Prekmurja, v Ljubljani pa živi že več kot 50 let. Tam je spoznala Prekmurca, se z njim poročila in ustvarila družino. Vsako leto so dopustovali v njenem ljubem Prekmurju, 5 let nazaj se je to spremenilo. Angelica je bila namreč trikrat operirana, zdaj pa ne more več hoditi brez bergel in trpi hude bolečine. Njeno življenje se je zaradi tega povsem spremenilo, ni več tako aktivna in ne more od doma, kot bi si želela. Za pomoč je hvaležna družini in prijateljem, ki ji zvesto stojijo ob strani.