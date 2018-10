Le kaj spet naklepa navihani Peter Poles?

Peter Poles kljub šarmantni sivini v svoji bradi na naše veliko veselje ostaja mlad po duši, razigran, navihan in poln domislic. Spomnite se, kako ga je minuli teden ekipa ustvarjalcev šova Dan najlepših sanj lovila po POP TV, ko si je prilastil dišeč hlebec kruha. In kaj naklepa tokrat, s pisanimi baloni in rdečim ukulelejem? Če si boste pozorneje ogledali fotografije, boste lahko celo videli, da si je za pas zataknil steklenico.