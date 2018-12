Leto dni skrivaj treniral ples, da bi osrečil svojo ženo

Srce Teje Mikolič iz okolice Boštanja bije za ples. Ljubezen do plesnih gibov sta nanjo prenesla njena starša, za seboj ima veliko plesnih tečajev, njej najljubša pa je salsa. A ko je postala mamica dveh otrok, ki sta danes stara tri in dve leti, in sta z možem obenem gradila hišo, je morala svojo strast dati na stranski tir. Na prvem mestu so bili otroci in preživetje.