Miha in Breda z novim vozičkom do dveh zlatih medalj

Miha Rednak, ki so ga ustvarjalci oddaje Dan najlepših sanj presenetili s profesionalnim plesnim vozičkom, je skupaj s soplesalko Bredo Košir na mednarodnem tekmovanju v športnem paraplesu posegel po kar dveh najvišjih mestih.

Miha Rednak se je rodil s cerebralno paralizo in je od majhnih nog priklenjen na voziček. Pred tremi leti se je začel ukvarjati s plesom, ki je postal njegova strast. Ko sta z Bredo Košir združila moči, sta kljub Mihovi težki obliki cerebralne paralize kmalu osvojila naziv državnih prvakov. Da bi lahko svoj talent nadgradil in dosegal nove uspehe, so mu ustvarjalci oddaje Dan najlepših sanj na Bredino pobudo poklonili po meri izdelan profesionalni plesni voziček.

Plesati smo ju lahko videli tudi v studiu Dan najlepših sanj. FOTO: Miro Majcen

Miha je svoj talent že potrdil na Malti, kjer sta se z Bredo udeležila dogodka Malta Open Dance Spectacular, tekmovanja v športnem paraplesu. Breda: "Vzdušje je bilo fenomenalno in komaj sva čakala, da se odpraviva na parket, da pokaževa, kaj sva se naučila, preizkusiva nov plesni voziček in da preprosto uživava. Z novim vozičkom je bil Miha veliko hitrejši, bolj spreten pri obratih, imel je boljšo in lepšo držo, manj težav pri usmerjanju vozička in izvajanju posameznih figur v plesu."

Z Malte s kar dvema zlatima medaljama FOTO: Facebook