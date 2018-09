Mimogrede izpolnili še eno željo, Ana Marija presrečna

Veliki oboževalki Modrijanov se zdi neverjetno, da je lahko zapela skupaj z njimi. V spominu ji bo ostal tudi žur po koncu snemanja, ko je izvedela, da so ustvarjalci oddaje Dan najlepših sanj željo mimogrede izpolnili še nekomu.

Ana Marija je tista ‘fejst deklina’, ki je v studiu Dan najlepših sanj poskrbela za pravi žur. Le kako ne bi, ko pa so posebej zanjo tja prišli eni in edini Modrijani. Ana Marija se spominja: "Ja, bilo je noro. Nisem pričakovala, da bodo sploh našli čas za to. Noro, ker vem, koliko imajo oni dela, in da si za enega čisto navadnega človeka vzamejo čas in pridejo, ga razveselijo, in da lahko z njimi zapoješ. Bilo je neverjetno."

Prva reakcija Ane Marije FOTO: Miro Majcen

Doma se je skupaj z njo veselila mlajša sestrica. Ana Marija: "Je rekla, da ni mogla solze držati in da se zdaj počuti čisto slavno, ker so vse njene sošolke gledale oddajo. Je čisto navdušena in danes sem jo morala iti iskat v šolo. Imidž, pa to." Sestrica je bila tako navdušena, da je oddajo gledala v soboto, nato ponovitev in potem še na VOYO. Tudi njena mama je bila ponosna nanjo, ker je "pametno povedala kakšno stvar". Ana Marija: "Sem rekla, da po moje."

Ko svojemu dekletu pomagaš uresničiti veliko željo ... FOTO: POP TV

In po svoje je poskrbela tudi za nepozaben zaključek oddaje. S tem, da ni zadela vseh tonov, se ne obremenjuje prav dosti, a očitno ima neverjeten talent za nastopanje in pravo odrsko karizmo. Kar se energičnosti tiče, je bila prava konkurenca Blažu Švabu. Ana Marija: "Ker hodim na vzgojiteljsko, imam za seboj že različne nastope, v prostem času pa delam kot maskota, zato sem tega vajena in me ni strah."

Presenečenje ji bo ostalo v spominu do konca življenja FOTO: Miro Majcen

Žur se je nadaljeval, tudi ko so kamere že ugasnile. Ana Marija je takrat izvedela, da se je želja, da bi spoznala Modrijane, uresničila še nekomu. Ana Marija: "Bilo je zelo dobro, ker je cela publika pela z nami, in na koncu je k meni stopila ena gospa in mi rekla: "Niso samo vam željo uresničili, so jo še meni." In se mi je tako fino zdelo, ker so uživali tudi gledalci, ker to ni bilo samo zame."

Je zdaj še večja oboževalka Modrijanov? Ne, ker to ni mogoče. FOTO: Miro Majcen

Po velikem presenečenju v studiu jo čaka še veliki koncert Modrijanov, ki bo 25. oktobra. Ustvarjalci oddaje so zanjo namreč že rezervirali dve vstopnici. Ana Marija: "Komaj čakam. Vem, da bom cel koncert fušala, bo pa zabavno." Modrijanom želi še veliko energije za naslednje koncerte in da bi še naprej delali tako dobro glasbo. Ustvarjalcem oddaje Dan najlepših sanj pa: "Super so. Še naprej naj delajo, tako kot delajo. Tega ne morem opisati z besedami. Nepozabno. Ne morem verjeti, da se ti to dejansko lahko zgodi. Odlično, kar tako naprej." Dan najlepših sanj vnovič na sporedu POP TV že jutri ob 20. uri. Lahko ste zraven, ko nekomu spremenimo življenje in mu uresničimo divje sanje.

Dan najlepših sanj