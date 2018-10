Nadvse so ga osrečili, a njegova mama žal ni dočakala oddaje

Štefan je potreboval teden dni, da je po presenečenju v oddaji Dan najlepših sanj prišel k sebi. Še danes pa ne more verjeti, da se je hčerka Urška spomnila kaj takega, in da je njej, njegovi ženi in mami uspelo vse skupaj tako dobro prikriti. Štefan: "Na kraj pameti mi ni prišlo." Tudi, ko si je doma ogledal oddajo, še kar ni mogel verjeti, da je sedel na sanjski zofi ob Petru Polesu. Prav dobro pa se spomni, kako mu je srce takrat noro razbijalo.

Še sreča, da zelo rad gleda oddajo Dan najlepših sanj, sicer ga njegova Urška ne bi spravila v Ljubljano. Niti v sanjah pa si ni predstavljal, da bo tudi sam doživel tako lepo presenečenje, kot so ga pred njim že številni gledalci. Da bi mu olajšali skrbi, so ga ustvarjalci presenetili s čisto novim skuterjem. Štefan, na vprašanje, če mu je všeč, odgovarja: "Zelo je lep." Resda zaenkrat še čaka v garaži in ga bo imel, dokler je stari še v voznem stanju, samo za posebne priložnosti.

Seveda je bil po predvajanju oddaje na POP TV deležen odzivov, pa ne majhnih. Štefan: "Ko so me videli v oddaji, so me v bolnišnici bombardirali. Sem se mislil kar skriti, da me ne bi videli, tako so me napadli."