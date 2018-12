Neopisljiva sreča za družino, bili so njihovo zadnje upanje

Jimmy je tudi prvi izvedel za prizadevanja ekipe, da bi pridobila vizo za združitev družine. Videli smo lahko, kako se je Miguel Angel poslovil od starih staršev in odpotoval v Brazilijo, kjer ga je pričakala ekipa oddaje Dan najlepših sanj. Z dokumenti so se odpravili na Veleposlaništvo Republike Slovenije, sledilo je tridnevno čakanje, Miguel Angel pa je srčno upal, da bo lahko odpotoval k mami, sestrici in Jimmyju.

Yaniris je čakalo največje presenečenje v njenem življenju. Izvedela je, da se je ekipa trudila pridobiti vizo za njenega sina, videla je sporočilo Miguela Angela, da jim je to tudi uspelo. Ko je izvedela, da je njen sin že v Slovenijii in da bo lahko zaživel skupaj z njimi, so jo prevzela silna čustva. Miguel Angel je prišel v studio in sestrica mu je takoj skočila v objem, Yaniris pa je obsedela v solzah in v šoku, nakar so si vsi družinski člani vendarle padli v tesen objem. Yaniris, ki je končno lahko na slovenskih tleh objela svojega sina: "To so sanje."