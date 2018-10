Nepopisno veselje, Anita je dobila slovensko državljanstvo

Prizadevanja Stanke, ki je v studiu Dan najlepših sanj po dolgih enajstih letih objela svojo sestro, so obrodila sadove. Vse od čustvenega snidenja naprej se je trudila pridobiti slovensko državljanstvo in potni list zanjo, da bi se lahko lažje preselila v Španijo in tam zaživela človeka dostojno življenje. Anita je namreč le ena izmed mnogih, ki zaradi pomanjkanja in lakote želijo zapustiti Venezuelo.