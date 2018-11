Neverjetna življenjska zgodba, več kot 40 let ni videla sestre

Marija Dormiš Ribarsky je po rodu Slovakinja, rodila pa se je v Vojvodini. Kljub temu, da njena druž ina ni živela v izobilju, je imela lepo mladost. Njen oče se je odselil v Nemčijo, zaradi česar je njena mama trpela, zaradi nezavidljive situacije sta postali še bolj povezani. A ko je bila star a 12 let, je njena mama umrla. Marijin stric po materini strani je zato k sebi vzel njo, njen stric po očetovi strani je skrbel za brata, sestra Ana je ostala pri babici. Bratje in sestre so se še naprej druž ili, pri 15-ih letih pa je spoznala svojega bodočega moža, ki je iz Slovenije prišel na delo. Zaljubila sta se na prvi pogled in se hitr o poročila. Mož jo je pripeljal v Slovenijo, a je redno hodila na obiske v Bački Petrovac. Ko je dobila sina, je izgubila stike s svojo sestro Ano, ki jo je oče skupaj z bratom Samuelom dal pripeljati v Nemčijo.

Ana je povedala, da je nazadnje obiskala Bački Petrovac, ko je bila sama stara 15 let. Takrat sta se s sestro nazadnje videli. Pri 18-ih je spoznala svojega moža, ameriškega vojaka, in se je preselila v Ameriko. Sicer je poskušala priti v stik s svojo družino, a ni imela telefonske številke in ni vedela, kje živijo. Nato je izbruhnila vojna, takrat ni vedela, kaj se dogaja z njenima bratom in sestro, spraševala se je, ali sta sploh živa. Do njiju je poskušala priti v stik s pomočjo oglasa na internetu, ki ga je videl sorodnik, in končno sta se lahko slišali in videli preko Skypa. Ker pa je skrbela za sina in vnuka, stroški za letalske karte pa so visoki, Ana ni mogla priti v Slovenijo. Tudi Marija bi si želela iti v Ameriko, a takšno potovanje ni poceni. Ekipa oddaje Dan najlepših sanj je obema uresničila srčno željo in po več kot štirih desetletjih sta si lahko znova padli objem. Zdaj se bosta lahko skupaj odpravili v ljubi Bački Petrovac in obujali lepe spomine.